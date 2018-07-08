Felaketin Boyutu Büyüyor! Ölü Sayısı 80

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i buldu. Kyodu'da yer alan habere göre, ülkede sel ve toprak kaymasından dolayı 80 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişinin kaybolduğu örğenildi.

Sel ve toprak kaymalarında can kayıplarının Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde meydana geldiği belirtildi. Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri ya da önerisi verilen kişi sayısının 5.9 milyona çıktığı belirtildi.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına 54 binden fazla personelin katıldığını söyledi.

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