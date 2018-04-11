Fehtiye'deki Asansör Kazasında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde halatı kopan asansörün 3. kattan zemine çakılması sonucunda yaralanan iki kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Olay dün Fethiye'nin Babataşı Mahallesindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Elde edilen bilgilere göre , bağlı olduğu halatın kopmasıyla 3. kattan zemine düşen asansörde bulunan 83 yaşındaki Mükerrem Balta ile 4 aylık hamile Hacer Ersoy yaralanmıştı. Yaralılardan Mükerrem Balta'nın tedavi için kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hacer Ersoy'un ise, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavisinin sürdüğü bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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