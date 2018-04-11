Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fehtiye'deki Asansör Kazasında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde halatı kopan asansörün 3. kattan zemine çakılması sonucunda yaralanan iki kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

banner396

Fehtiye'deki Asansör Kazasında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde halatı kopan asansörün 3. kattan zemine çakılması sonucunda yaralanan iki kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:12
Fehtiye'deki Asansör Kazasında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde halatı kopan asansörün 3. kattan zemine çakılması sonucunda yaralanan iki kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.  

Olay dün Fethiye'nin Babataşı Mahallesindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Elde edilen bilgilere göre , bağlı olduğu halatın kopmasıyla 3. kattan zemine düşen asansörde bulunan 83 yaşındaki Mükerrem Balta ile 4 aylık hamile Hacer Ersoy yaralanmıştı. Yaralılardan Mükerrem Balta'nın tedavi için kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hacer Ersoy'un ise, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavisinin sürdüğü bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FethiyeFethiye AsansörFethiye Asansör Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
67 Yaşındaki Avukat Evinde Ölü Bulundu
67 Yaşındaki Avukat Evinde Ölü Bulundu
5 Yıldır Hizmetli Olarak Çalışıyordu Taşeron İşçi 'Sınavı Geçemedin' Denilerek İşsiz Bırakıldı
5 Yıldır Hizmetli Olarak Çalışıyordu Taşeron İşçi 'Sınavı Geçemedin' Denilerek İşsiz Bırakıldı
Taksim'in Ortasında Bonzai Kabusu!
Taksim'in Ortasında Bonzai Kabusu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim