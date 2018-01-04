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Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Burada ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezine ziyarette bulundu.

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Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Burada ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezine ziyarette bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 21:29
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Burada ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezine ziyarette bulundu. Ahlat'taki programların ardından Bitlis Aile Destek merkezine giderek burada eğitim gören kadınlarla bir araya gelen Kaya, kadınlardan evde boş oturmamalarını istedi.

Kaya, "Üretken olun, evde boş durmayın. İnşallah ürettiklerinizi satacak, paraya çevirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kadınlarımız üretsin istiyoruz. İnternet üzerinden portal oluşturarak sizlerin ürettiğiniz ürünleri satmanız için proje yapıyoruz.Biz istiyoruz ki kadınlarımız okusunlar. Kız çocuklarımızın özellikle bölgedeki kızlarımızın da güçlü şekilde geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz.

15 yıldır yaptığımız bütün kampanyalarla kızlarımızın daha fazla okullaşmasının artması için çaba gösterdik ve çok verimli sonuçlar aldık. Orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 45'lerden 83'lere çıkarttık. Biz istiyoruz ki tüm kızlarımız okusun liseyi üniversiteyi bitirsin, geleceğe daha güçlü hazırlansın. Kızlarımızın erken yaşta evlilikleriyle olan mücadelemizde de en büyük desteğimiz eğitim hayatının içinde kızlarımızı tutmak, onların eğitimden kopmamalarını sağlamak." dedi. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya
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