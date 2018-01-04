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Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı

Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandılar.

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Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı

Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandılar.

04 Ocak 2018 Perşembe 20:55
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı

Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı

Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandılar.

Fatih'te yabancı uyruklu şahsılar arasında silahlı çatışma çıktı. Biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandı.Aksaray, Ahmediye caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. 

Kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi tarafından darbedilen şahıs, silahla vuruldu. Açılan ateş sonucu, buradan geçen ve evine girmeye çalışan Türk kadın da yaralandı. Ağır yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 21:04
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