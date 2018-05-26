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Fatih Tezcan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı

Son dakika haberi: Fatih Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir Atatürk paylaşımı yaptı. Tezcan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Fatih Tezcan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı

Son dakika haberi: Fatih Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir Atatürk paylaşımı yaptı. Tezcan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:42
Fatih Tezcan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı

Son dakika haberi: Ünlü yazar sosyal medyadan Atatürk'e hakaret etti.

Twitter'dan skandal bir paylaşım yapan Fatih Tezcan'a  sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yazar Fatih Tezcan, Twitter’dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katıldığı bir programda Kuran-ı Kerim okunurken dua etmesini eleştiren Tezcan, paylaştığı tweetinde, “Kur’an-ı Kerîm için HÂŞÂ ‘Arap uydurması’ diyen bir Ataist’in kurduğu partinin Cumhurbaşkanı Adayı’nı ve yöneticilerini, ip gibi sıraya dizilip yalandan da olsa ellerini açıp Kur’an-ı Kerîm okutmak ve dinlemek zorunda bırakan Mücahid Cumhurbaşkanı’nın adıdır Recep Tayyip Erdoğan!” dedi.

'FATİH TEZCAN TUTUKLANSIN' TWİTTER'DA TT OLDU

Fatih Tezcan'a sosyal medya üzerinde binlerce tepki tweeti gelirken, #FatihTezcanTUTUKLANSIN hashtag'i TT olarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFatih TezcanFatih Tezcan AtatürkTwitter
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