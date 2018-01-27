Fatih Samed Kılıç'a Yakalama Kararı Sonrası Haşim Kılıç'tan İlk Açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında, önceki gün flaş bir karar verilmiş, Kılıç'ın ByLock programını kullandığı iddiasıyla yakalanması yönünde karar çıkarılmıştı. Bu flaş karar sonrası Haşim Kılıç''tan ilk açıklama geldi. Kılıç, oğlunun 12 yıldır yurtdışında çalıştığını ve FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

Oğluna yapılan bu suçlamanın kendisini, ailesini derinden üzdüğünü belirterek sözlerine başlayan AYM eski Başkanı Kılıç, isminin kirletilmesine asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Haşim Kılıç yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla oğlum Fatih Samet Kılıç hakkında soruşturma açılması ve bunun bazı basın yayın organlarında yer alması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Oğlum Fatih Samet Kılıç, zaten 12 yıldır yurtdışında çalışmakta ve kendi kurduğu işleriyle ilgilenmekte olup, yurda aralıklarla gelip gitmektedir. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür."

Adını Kimin Verdiği Ortaya Çıktı

Önceki gün ortaya çıkan olayda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve büyük bir kararlılıkla yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken hakkında ihraç kararı verilen S.K. gözaltına alındı. Sorguda, üzerine kayıtlı iki hatta ByLock tespit edildiğine ilişkin soru üzerine S.K., söz konusu hattı kendisinin değil Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samet Kılıç'ın kullandığını söyleyince soruşturmanın seyrinde değişikliğe gidildi.

Kpsscafecom.tr | Ankara