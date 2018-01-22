Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması

Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına değindi.

Türkiye'nin, teröristlere yönelik Afrin'de başlattığı operasyona karşı olanları eleştiren Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden eleştirisini kamuoyu ile paylaştı.

#savaşahayır hashtagı ile Twitter'dan paylaşım yapanların gönderilerini okuduğunu ve bunları yazanlardan bazılarını tanıdığını söyleyen Fatih Portakal, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"Bu operasyon güven içinde yaşanması adına önemli" ifadelerini kullandı. Hükümete yönelik muhalif kimliğiyle tanınan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Afrin operasyonuna destek verdi. Bu operasyonun ülkenin ve yurttaşların güven içinde yaşaması için yapıldığını belirten Portakal, şu ifadelere yer verdi: "Savaşa hayır diye yazanları okuyorum, içlerinde tanıdığım isimler var. Ancak onlarla aynı fikirde değilim. Çünkü bu askeri operasyon ülkemin, yurttaşlarının, benim ve sevdiklerimin güven içinde yaşaması adına önemli. Hiçbir teröristin tehdidi altında olmak istemiyorum."

Kpsscafe.com.tr | Ankara