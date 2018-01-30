Fatih Portakal'dan Sert Türkiye Tabipler Odası (TTB) Açıklaması

Fox TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal'dan TTB gözaltıları sonrası sert bir açıklama geldi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabındna bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Türk Tabipler Birliğine bugün yapılan operasyonları sert bir dille eleştirdi. Portakal, farklı düşüncedeki vatandaşların üzerinde baskı oluştuğunu söyledi ve suskun toplum oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Fatih Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç farklı düşüncedeki insanları korkutup, düşünmenin, ifade etmenin önüne geçmek, suskun toplum oluşturmak.''

Sağlık Bakanından Açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bugün yaptığı açıklamada TTB gözaltıları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık. Gözaltıları protesto etmek için TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı.''

Hakkında Gözaltı Kararı Verilenler

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber gözaltına alınan merkez konsey üyesi doktorların isimleri şöyle:

Sezai Berber

Sinan Adıyaman

Selma Güngör

Şeyhmus Gökalp

Hande Arpat

Ayfer Horasan

Taner Gören

Funda Obuz

Yaşar Ulutaş

Nazım Yılmaz

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