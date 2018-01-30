Fatih Portakal'dan Sert Türkiye Tabipler Odası (TTB) Açıklaması

Fox TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal'dan TTB gözaltıları sonrası sert bir açıklama geldi.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabındna bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Türk Tabipler Birliğine bugün yapılan operasyonları sert bir dille eleştirdi. Portakal, farklı düşüncedeki vatandaşların üzerinde baskı oluştuğunu söyledi ve suskun toplum oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
Fatih Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç farklı düşüncedeki insanları korkutup, düşünmenin, ifade etmenin önüne geçmek, suskun toplum oluşturmak.''
Sağlık Bakanından Açıklama
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bugün yaptığı açıklamada TTB gözaltıları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık. Gözaltıları protesto etmek için TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı.''
Hakkında Gözaltı Kararı Verilenler
TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber gözaltına alınan merkez konsey üyesi doktorların isimleri şöyle:
Sezai Berber
Sinan Adıyaman
Selma Güngör
Şeyhmus Gökalp
Hande Arpat
Ayfer Horasan
Taner Gören
Funda Obuz
Yaşar Ulutaş
Nazım Yılmaz
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