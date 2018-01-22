Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması

TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında Fatih Portakal'dan dikkat çeken önemli bir açıklama geldi. Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden savaşa hayır diyenleri eleştirdi.

banner396

Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması

TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında Fatih Portakal'dan dikkat çeken önemli bir açıklama geldi. Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden savaşa hayır diyenleri eleştirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:53
Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması

Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına değindi.

Türkiye'nin, teröristlere yönelik Afrin'de başlattığı operasyona karşı olanları eleştiren Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden eleştirisini kamuoyu ile paylaştı.

#savaşahayır hashtagı ile Twitter'dan paylaşım yapanların gönderilerini okuduğunu ve bunları yazanlardan bazılarını tanıdığını söyleyen Fatih Portakal, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"Bu operasyon güven içinde yaşanması adına önemli" ifadelerini kullandı. Hükümete yönelik muhalif kimliğiyle tanınan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Afrin operasyonuna destek verdi. Bu operasyonun ülkenin ve yurttaşların güven içinde yaşaması için yapıldığını belirten Portakal, şu ifadelere yer verdi: "Savaşa hayır diye yazanları okuyorum, içlerinde tanıdığım isimler var. Ancak onlarla aynı fikirde değilim. Çünkü bu askeri operasyon ülkemin, yurttaşlarının, benim ve sevdiklerimin güven içinde yaşaması adına önemli. Hiçbir teröristin tehdidi altında olmak istemiyorum."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalFatih Portakal AfrinFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de Polis Memuru Tabancasıyla İntihar Etti
Denizli'de Polis Memuru Tabancasıyla İntihar Etti
OHAL'de İhraç Edilen Memurlar ile İlgili Flaş Gelişme
OHAL'de İhraç Edilen Memurlar ile İlgili Flaş Gelişme
Bakanlar Kurulu Sonrası Bozdağ'dan Flaş Açıklama: "Garanti Vermedik"
Bakanlar Kurulu Sonrası Bozdağ'dan Flaş Açıklama: "Garanti Vermedik"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim