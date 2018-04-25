Fatih Altaylı : Gül'ün Adaylığı Akşener'e Yarar

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki köşesinde bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazdı. Cumhuriyet Halk Partisiyle Saadet Partisinin Çatı aday konusunda anlaşma sağladığını söyleyen Altaylı, söz konusu haberin Saadet Partisi'nden geldiğini söyledi.

İddiaların CHP ile Saadetin ortak olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceğini söyleyen Altaylı, söz konusu iddialarla ilgili, "Gerçek mi değil mi bilemem. İddia. O zaman aklıma şu sualler geliyor: 2007 yılında 367 saçmalığına sığınarak Gül’ün adaylığını engellemeye çalışan CHP, bugün çok daha yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı için Gül’ü tercih ediyorsa, o gün niye karşı çıktınız? Üstelik de o günkü karşı çıkış yüzünden bugünkü başkanlık sisteminin yolu açıldı. Diyebilirsiniz ki, “Erdoğan’dansa Gül’ü tercih ederiz”. Siyasetten sizin kadar anlamam ama size bir şey söyleyeyim. Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur. CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir." ifadelerini kullandı. Altaylı, Atatürk'ün anıtkabirden çıkarak Gül'ü aday göstermesi durumunda dahi CHP'lilerin Gül'e oy vermeyeceğini söyledi.

Hali Hazırda CHP'den de bugün son dakika açıklamaları gelmişti. CHP'li Özgür Özel, Abdullah Gül'ün parti gündemine dahi gelmediğini, ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

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