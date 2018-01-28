Fakıbaba 'O Paçavralarını Alıp Başlarına Çarpacağız'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'nin kuzeyinde bölücü hainlerin işgali altındaki Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 9. gününe girilirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin terörün üstesinden geleceğini, binlerce kilometre öteden topraklarımıza göz dikenlerin paçavralarının toprağa ve başlarına çalınacağını söyledi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret eden Fakıbaba, Diyarbakır'ın Kültür Kenti ve Her ırktan insanın bir arada yaşadığı bir kent olduğunu, bunun büyük bir zenginlik olduğunu belirtti. Afrin'de devam eden operasyonla ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Fakıbaba, operasyonda dün şehit olan iki mehmetçiğimize Allah'dan rahmet, aileleri ve Türk milletine baş sağlığı dileklerini iletti. Fakıbaba, "Millet olarak inanıyoruz ki bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Binlerce kilometre uzaklıktan gelip topraklarımıza göz diken insanların, o paçavralarını alacağız ve Allah'ın izniyle yerlere gömeceğiz, başlarına çarpacağız. Bu konuda çok kararlıyız ve başarılı olacağımıza Mehmetçik'in mutlaka ve mutlaka çok başarılı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

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