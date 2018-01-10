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Fakıbaba: "En Önemli Meslek Olacak! O Bölümlerden Mezunsanız Çok Şanslısınız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarımsal öğrenimin tüm dünyada çok önemli olduğunu çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşması gerektiğini söyledi.

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Fakıbaba: "En Önemli Meslek Olacak! O Bölümlerden Mezunsanız Çok Şanslısınız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarımsal öğrenimin tüm dünyada çok önemli olduğunu çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşması gerektiğini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
Fakıbaba: "En Önemli Meslek Olacak! O Bölümlerden Mezunsanız Çok Şanslısınız"

Fakıbaba: "En Önemli Meslek Olacak! O Bölümlerden Mezunsanız Çok Şanslısınız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarımsal öğrenimin tüm dünyada çok önemli olduğunu çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşması gerektiğini söyledi.

Ziraat fakültelerinden mezun olan gençlerin gelecek konusunda çok şanslı olduklarını söyleyen Fakıbaba, ileriki dönemlerde bu bölümlerden mezun gençlerin çok büyük öneme sahip olacaklarını, en önemli mesleklerden birisi olacağını söyledi. Ahmet Eşref Fakıbaba, "O kadar önemli ki ve şuna inanarak söylüyorum; 20-25 yıl sonra silah mı gıda mı? Gıda, gıda, gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz.

Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksanız. Bu nedenle ki ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturuluşmuş önemli öğretim kurumlarıdır. Çok şanslısınız genç arkadaşlar, bu okullardan mezun olmak, ziraat mühendisi, veteriner hekim olmak o kadar önemli bir olay ki inanın şu anda farkında olmayabilirsiniz ama 15 yıl sonra diyeceksiniz ki 'Bir bakanımız vardı böyle diyordu ama pek fazla adama inanamıyorduk gerçekten haklıymış'. En muteber mesleklerin başında ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımız geleceklerdir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 10.01.2018 16:50
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Yorumlar
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salih 4 saat önce

Ziraat iki yilliklara atama kadrosu verilsin bitki koruma mezunlarina10 bin kadro bir ilk yasatin

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salih 4 saat önce

Ziraat iki yilliklara atama kadrosu verilsin bitki koruma mezunlarina10 bin kadro bir ilk yasatin

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salih 4 saat önce

2yilik ziraat bitki koruma atama olsun kpss calistik emek harcadik bedel odedik

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mustafa temiz 1 saat önce

Fidan yetiştiriciliği bölümü mezunlarına hiç bişey verilmiyor sayın bakanımızın bizide düşünmesi lazım.

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