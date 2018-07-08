Fahrettin Yokuş ve İsmail Koncuk Milletvekili Yemini Etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve İYİ Parti GİK Üyesi Fahrettin Yokuş, 27. Dönem Milletvekili seçimlerinden başarıyla ayrılmış iki efsane sendikacı milletvekili olmayı hak etmişlerdi.

ADIM ADIM MEMLEKETLERİNİ GEZİP, VATANDAŞLARIN DERTLERİNİ DİNLEDİLER

Memurların ve memur adaylarının sorunlarını sendikacılık geçmişlerinde sık sık dile getiren iki milletvekili gelecek dönemde mecliste milyonları temsil etmeyi sürdürecekler. Konya'da 1. Sıradan aday gösterilen Fahrettin Yokuş, seçim çalışmaları kapsamında köy köy mahalle mahalle gezmiş, 7'den 70'e herkesin sorununu dile getireceğine, Konyalıların sesi olacağına dair vatandaşlara söz vermişti.

MECLİSTE MEMURLARIN VE MEMUR ADAYLARININ SESİ OLACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk'da memleketi Adana'da seçim çalışmalarını yürütmüş, çalışmalar çerçevesinde Adanalılarla bir araya gelerek gelecek projelerden söz etmişti. İki efsane sendikacının önümüzdeki dönem Kamuya personel alımları, görevde yükselme , memurların ve memur adaylarının hak ve hukukuyla ilgili mücadelesini sürdüreceği bildiriliyor.

MÜLAKATLARLA MÜCADELE MECLİSTE SÜRECEK

Kamuya personel alımlarında mülakatlarda adaletsiz davranıldığına yönelik memur adaylarından gelen talepleri sık sık dinleyen ve bu konuda açıklamalarda bulunan Fahrettin Yokuş ile KPSS hırsızlığını seneler önce gündeme getiren Türkiye Kamu Sen'in eski genel Başkanı İsmail Koncuk'un önümüzdeki dönemde memur alımlarındaki mülakat süreci, görevde yükselmelerde 'Sendika'ya göre atama' iddialarına yönelik çalışmalara hız vermesi bekleniyor.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN SESİ HALİNE GELMİŞTİ

Aslen eğitimci olan İsmail Koncuk, sendikacılık hayatı boyunca öğretmen atamaları konusundaki çıkışlarıyla öğretmen adaylarının sesi haline gelmiş, sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarıyla gönüllerde taht kurmuştu. Koncuk'un önümüzdeki dönemde, sözleşmeli öğretmenlik konusunu ana gündem maddesi olarak belirlemesi, ve sık sık bu konudaki sıkıntıları meclisten gündeme getirmesi bekleniyor.

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