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Fahrettin Yokuş: Pazar Esnafı Korkmadan 'AK Parti'yi Gönderin , Yetti Artık' Diyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, Konya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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Fahrettin Yokuş: Pazar Esnafı Korkmadan 'AK Parti'yi Gönderin , Yetti Artık' Diyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, Konya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:50
Fahrettin Yokuş: Pazar Esnafı Korkmadan 'AK Parti'yi Gönderin , Yetti Artık' Diyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, Konya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da köy, köy gezen çiftçi ve esnafın dertlerini dinleyen Yokuş, Konya'nın değişim istediğini söylüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden pazar ziyareti sonrası bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Adayı Yokuş, ekonomik darboğazda olan pazar esnafının değişim istediğini söyledi.

Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı :

"Yaklaşık bir saat önce, Ereğli pazarını ziyaret ettiğimiz sırada, Ereğli'nin kadınları yanımıza gelerek haykırdı. "İyi partiye oy vereceğiz gayrı" diyerek çaresiz olmadıklarını söyledi. Ereğli pazar esnafı bu kez kararlı. "İlk işiniz AKP'yi göndermak, sonra çözümlerinizi anlatın, Can'ımıza "tak etti" diyerek dertlerini anlatarak, şikayetlerini dile getirdi.Korku duvarları Ereğli'de yıkılmış. Ereğli'nin kadınları, erkekleri, gençleri yüzünü güneşe, umudunu iyilere çözümü iyilerin kadrosuna vermeye kararlı. Ereğli halkı korkusuzca "Artık çare İYİ'de" diyebiliyor. Pazar esnafı bu kez korkmadan "AKP'yi gönderin, Can'ımıza yetti artık.!" Pazar ziyaretimiz sırasında pazarını yapmaya gelen aileler yanımıza gelerek destek olacaklarını, ülkenin huzura ihtiyacı olduğunu, 16 yıldır süregelen düzenin değişmesi gerektiğini aktardılar. Evet dostlar, bugün Ereğli'deki bu umut dolu sözler karşısında perçinlendik. Halkımız artık kararlı. Üzerindeki ölü toprağını atmış durumda. Türkiye için, Konya için,korkusuzca ve huzurlu bir Türkiye için Değişimi, yenilenmeyi halkımız istiyor. İyilerin Güneş'i ile aydınlanma başladı.. Bereketi ülkemizin ve milletimizin üzerine olsun..." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fahrettin YokuşPazar Esnafı
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