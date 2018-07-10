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Fahrettin Yokuş: "Kamuda Liyakat Ortadan Kalktı"

Memur ile memur adaylarının sesi olan ve seçimlerde İYİ Parti'den Milletvekili seçilen Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Fahrettin Yokuş: "Kamuda Liyakat Ortadan Kalktı"

Memur ile memur adaylarının sesi olan ve seçimlerde İYİ Parti'den Milletvekili seçilen Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 16:46
Fahrettin Yokuş: "Kamuda Liyakat Ortadan Kalktı"

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden buün yeni bir açıklama yaptı.

Yokuş yayımladığı mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirirken kamuda liyakat ile ilgili de önemli ifadeler kullandı. "Türkiye dünyada eşi ve benzeri olmayan bir başkanlık sistemine dün itibariyle geçti. " diyerek açıklamasına başlayan Yokuş, "Demokrasilerin temeli olan Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Kuvvetler birliğine verildi." dedi.

Hukuğun üstünlüündne üstünlerin hukukuna geçildiğini söyleyen Yokuş, "Bu hali ile T. C. Devleti hukuk devleti olmaktan çıkarılmış, parti devletine dönüştürülmüştür. " dedi ve şu şekilde devam etti:

"Bunun en belirgin göstergelerinden birisi de tek adam tarafından atanan başkan yardımcısı ve bakanların görevlerinden dolayı denetim dışı kalması, yaptığı görev dolayısı ile her türlü suçtan dokunulmazlık zırhı nedeniyle yargılanamaz olmalarıdır. Hiç bir hukuk devletinde bakanların adi suçlar dahil dokunulmaz hakları yoktur. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir durumdur.! Diğer yandan devletteki tüm atamaların ( bakan ) dahil tek kişinin eline bırakılması, tek adam diktatoryasının bir göstergesidir."

KAMUDA LİYAKAT

Kamuda liyakatın esas alınması gerektiğini sürekli olarak belirten ve bu konuda yaptığı çalışmaları ile bilinen Fahrettin Yokuş açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Diğer yandan özellikle devlet yönetimi bundan böyle tam bir şirket yönetimine dönüşecektir. Başta kamuda liyakat olmak üzere her şey ortadan kaldırılacaktır.
Endişemiz o dur ki ; Devleti somutlaştıran kamu görevlilerinin güvenceleri elinden alınmasıdır. Memurun güvencesinden rahatsızlığını geçmişte defalarca dile getiren Başkan Erdoğan'ın bunu ortadan kaldırmaya tevessül etmesidir .!  Her bakımdan devletimizin geleceği için endişe duyduğumuz başkanlık sistemi, korkarım ki milletimizin üzerine bir kabus gibi çökecektir .! 
Türkiye Sevdalısı vatanseverler olarak , ülkemizin aleyhine oluşacak her hususta tavrımızı ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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