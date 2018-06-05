Fahrettin Yokuş: Kamu Personeli Alımlarında Torpil Olmayacak

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve Konya 1. Sıra Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, memleketi Konya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Fahrettin Yokuş, Konya'nın Akçalar kasabasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Özellikle Kamu Personeli alımlarına ilişkin iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Yokuş, daha önce de bir çok kez vurguladığı 'mülakat ve torpil' konusunu gündeme getirdi. Kamuya personel alımlarında iktidarın özellikle mülakat sürecinde baskı uyguladığını AK Parti üyesi olmayan ya da AK Parti'den olur alamayan kimsenin memur olamayacağını öne süren Yokuş, "AK Parti ilçe başkanından referans alamazsa, ilçeye kayıtlı olamazsa, bırakın bir kişi devlete girmeyi ,belediyenin taşeron firmasına bile girmesi mümkün değil. Ayrımcılık, adaletsizlik, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Ben yıllarca kamuda çalıştım, sendikacılık , sendika başkanlığı yaptım. AK Parti iktidarında memurlar arasında yapılan adaletsizliği, liyakatsızlığı gün gün yaşayan bir kardeşinizim." dedi.

Konuşmasına İYİ Parti'nin yeni parti olduğunu, ve bir çok kesimi bir araya getirdiğini söyleyerek devam eden Fahrettin Yokuş ,"Biz eğer Türkiye'yi yönetme imkanı bulursak, size vereceğimiz söz şudur, biz yeni bir partiyiz, bizim partimizdeki insanların büyük bir bölümü başka partilerden memnun olmadıkları için bu partiye gelip birleştiler. Benim gibi siyasete memurluktan sonra katılanlar da var. Ama bu insanların yeni bir partide Meral Akşener'le yürüme gerekçesi, devlet yönetiminde torpil olmayacak, liyakat esas alınacak. Sn. Genel Başkanımız tüm millete şunu gösterdi 'Çıkarın nüfus cüzdanlarını' dedi. Bizim iktidarımızda tek torpil Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Nüfus Cüzdanı taşımaktır. 81 milyon insan bizim iktidarımızda ayrıma tabi tutulmadan devlette hak ettiği hizmeti alacaktır. Hepimizin çocukları eşit şartlarda kamuya girecek, iş sahibi olacak. Devlet memurlarıysa liyakata göre yükselecekler. " ifadelerini kullandı.

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