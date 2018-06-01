Fahrettin Yokuş : Camileri Siyasi Arenaya Çevirdiler!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve Konya Milletvekili adayı Fahrettin Yokuş, Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı basın açıklamasında, AK Parti'nin bazı camilerde siyasi propaganda yaptığını, buna izin veren kaymakam ve müftüler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. İYİ Parti'li Yokuş, "16 yıldır ülkemizin yönetimi kesintisiz sürdüren, Ak parti iktidarı ne yazık ki; Başta dini mekanlarımız olmak üzere her değeri istismar etti. İlkokul binalarına siyasi afiş asacak kadar gözü dönmüş olan iktidar mensupları, Konya'nın Akşehir ilçesinde camide, partilerinin gençlik kolları mensuplarına iftar programında düzenlediler . Akşehir'deki Tarihi İplikçi Camii içinde düzenlenen iftar, yer sofrasında gerçekleştirildi.

İftara Ak parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Milletvekili adayları ve Ak parti ilçe yöneticileri katıldı . Bu istismarcı zihniyeti kınıyorum . Belediyeyi Rabbimize havale ediyorum. Bu edepten yoksun zihniyet, geçtiğimiz günlerde Konya'nın Ilgın ve Ereğli ilçelerinde de camilerin içinde iftar programı düzenlemiş.! Camilerimizde bir siyasi partinin iftar programı düzenlemesi, her bakımdan utanç vericidir. Dini mekanların siyasete alet edilmesi yüce dinimize saygısızlıktır. Ayrıca Camii adabına yakışmayan bu eylemlerin meşru görülmesi mümkün değildir . Başta Diyanet işleri başkanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum.

Konya'nın Ilgın, Ereğli ve Ilgın İlçelerinde bir siyasi partinin Camilerde iftar programı düzenlemesine izin veren kaymakam ve müftüler hakkında derhal soruşturma açılmalı. Sorumlular görevden alınmalıdır. İyi parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Konya Milletvekili adayı olarak bu işin peşini bırakmayacağım . Milletimizin Kutsal mekanlarını, siyasete alet edilmesine izin verenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz . İktidara geldikleri günden bu yana, Türk Milletin Milli ve manevi değerlerini istismar eden, ayrımcı bir anlayışla değersizleştiren Akp zihniyetinden hesap soracağız . Türk milleti, üzerine karabasan gibi çöken bu omurgasız zihniyeti, 24 Haziran seçimlerinde sırtından atacaktır." dedi.

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