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Fahrettin Yokuş "AK Parti Kamu Personeli Alımlarında Kayırmacılıkta Sınır Tanımamıştır"

İYİ Partili Fahrettin Yokuş'tan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörüne çok sert yanıt.

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Fahrettin Yokuş "AK Parti Kamu Personeli Alımlarında Kayırmacılıkta Sınır Tanımamıştır"

İYİ Partili Fahrettin Yokuş'tan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörüne çok sert yanıt.

27 Nisan 2018 Cuma 17:36
Fahrettin Yokuş "AK Parti Kamu Personeli Alımlarında Kayırmacılıkta Sınır Tanımamıştır"

Türkiye Kamu-Sen Eski Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar'ın siyasi içerikli mesajıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yokuş 'Rektör bozuntusu hadsize' başlıklı bir yazıda söz konusu açıklamalarla ilgili "Senin işin Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapmak mı ,yoksa Niğde Üniversitesin de Ülkemizin Gençlerini Yetiştirmek mi ?" dedi.

Sözlerine 'Senden çok seni arayanlarda kabahat var' şeklinde devam eden İYİ Partili Yokuş, Bir hadisi hatırlatarak "Yüce Peygamberimiz'e BİR sahabe " Ya Resulullah " İş Ehline Verilmezse Ne olur ?" Diye sorar . Peygamberimizde " İŞ EHLİNE VERİLMEZSE KIYAMETİ BEKLE " buyurur ."Bilindiği Gibi ak parti iktidarı 16 Yıl boyunca KAMU'DA LİYAKAT,TECRÜBE VE BİRİKİMİ RAFA KALDIRMIŞ .Yandaş kayırmacılığında Sınır tanımamıştır."  ifadelerini kullandı. Kamuya personel alımlarında liyakata önem verilmediğini söyleyen Yokuş, daha öncede KPSS puanları yüksek gençlerin, torpil yüzünden atamalarının yapılmadığını söylemişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin YokuşFahrettin Yokuş Kamu Personeli
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