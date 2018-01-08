Facebook'tan Whatsapp Hamlesi! Yakında Geliyor

Facebook, İnstagram'da paylaştığınız hikayeleri Whatsapp'da da paylaşabileceğiniz bir özelliği test etmeye başladı. Yapılacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar tek bir hikayeyi hem Facebook hem İnstagram hem de Whatsapp'ta paylaşma imkanına sahip olacak.

Snapchat'in en beğenilen özelliklerinden birisi olan hikayeler kısmını İnstragram ve Whatsapp için taklit eden Facebook, söz konusu özelliği kendi uygulamasında da kopyalamış fakat özelliğin kullanım oranı oldukça düşük kalmıştı. Bunun üzeirne İnstagram'daki hikayeleri facebook'ta paylaşabilme imkanı getirildi. Bununla birlikte bir nebze de olsa kullanım oranı arttırıldı.

Fakat facebook için bu yeterli olmadı. Facebook şimdi herhangi bir platformda çekilen hikayeleri kendisine ait tüm platformlarda (Facebook, Whatsapp, İnstagram) paylaşabilmeye olanak sağlayan özellik üzerinde çalışıyor.

KPSSCAFE - ANKARA