Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Facebook'tan Whatsapp Hamlesi! Yakında Geliyor

Facebook, İnstagram'da paylaştığınız hikayeleri Whatsapp'da da paylaşabileceğiniz bir özelliği test etmeye başladı. Yapılacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar tek bir hikayeyi hem Facebook hem İnstagram hem de Whatsapp'ta paylaşma imkanına sahip olacak.

banner396

Facebook'tan Whatsapp Hamlesi! Yakında Geliyor

Facebook, İnstagram'da paylaştığınız hikayeleri Whatsapp'da da paylaşabileceğiniz bir özelliği test etmeye başladı. Yapılacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar tek bir hikayeyi hem Facebook hem İnstagram hem de Whatsapp'ta paylaşma imkanına sahip olacak.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:08
Facebook'tan Whatsapp Hamlesi! Yakında Geliyor

Facebook'tan Whatsapp Hamlesi! Yakında Geliyor

Facebook, İnstagram'da paylaştığınız hikayeleri Whatsapp'da da paylaşabileceğiniz bir özelliği test etmeye başladı. Yapılacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar tek bir hikayeyi hem Facebook hem İnstagram hem de Whatsapp'ta paylaşma imkanına sahip olacak.

Snapchat'in en beğenilen özelliklerinden birisi olan hikayeler kısmını İnstragram ve Whatsapp için taklit eden Facebook, söz konusu özelliği kendi uygulamasında da kopyalamış fakat özelliğin kullanım oranı oldukça düşük kalmıştı. Bunun üzeirne İnstagram'daki hikayeleri facebook'ta paylaşabilme imkanı getirildi. Bununla birlikte bir nebze de olsa kullanım oranı arttırıldı.

Fakat facebook için bu yeterli olmadı. Facebook şimdi herhangi bir platformda çekilen hikayeleri kendisine ait tüm platformlarda (Facebook, Whatsapp, İnstagram) paylaşabilmeye olanak sağlayan özellik üzerinde çalışıyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
FacebookFacebook WhatsappWhatsapp Hikayeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)
Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)
Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi
Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi
Atatürk Havalimanında Uçağa Kaçak Binen Yolcu Gözaltına Alındı
Atatürk Havalimanında Uçağa Kaçak Binen Yolcu Gözaltına Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim