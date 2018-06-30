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Facebook'tan Bir Skandal Daha! Bu Sefer 120 Milyon

Yeni keşfedilen bir Facebook test uygulamasının 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdığı tespit edildi.

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Facebook'tan Bir Skandal Daha! Bu Sefer 120 Milyon

Yeni keşfedilen bir Facebook test uygulamasının 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdığı tespit edildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:55
Facebook'tan Bir Skandal Daha! Bu Sefer 120 Milyon

Yeni keşfedilen bir Facebook test uygulamasının 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdığı tespit edildi.  Facebook Cambridge Analytica skandalının ardından oluşan olumsuz havayı dağıtmayla uğraşırken bir gizlilik sorunu daha ortaya çıktı.

Güvenlik araştırmacısı İnti de Ceukelaire tarafından keşfedilen uygulama, yaklaşık 1 senedir gizlice veri hırsızlığı yapıldığını tespit etti. Medium'da yazan Ceukelaire'nin yaptığı araştırmalara göre, bu javacript kodu sayesinde Facebook kullanıcı adınız, tam ad ve soyadınız, konuştuğunuz diller, doğum tarihi, profil resmi, arkaplan resmi, cinsiyet, kullandığınız para birimi, kullandığınız cihazlar, son gönderileriniz ve arkadaşlarınızın fotoğrafları çalınabiliyor. İşin kötü yanıysa şimdi fark edilen gizlilik ihlalinin 2016 yılından bu yana devamediyor olması.

Ceukelaire ortaya çıktığı sorunu Facebook'a bildirerek Facebook'tan 4 bin dolar ödül kazandı.

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