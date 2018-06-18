Facebook Çocuk Kullanıcılar için Önlemleri Arttırıyor

Facebook'un 21 Haziran 2018 tarihinde güncellenecek politikası kapsamında çocuk kullanıcılar, bundan böyle sitedeki silah aksesuarı reklamlarını göremeyecekler.

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım sitelerinin başında gelen Facebook, çocuk yaştaki kullanıcıların silah aksesuarı reklamlarını görmesinin önüne geçiyor. BBC'de yer alan habere göre, Facebook 21 Haziran 2018 tarihinden itibaren politikasını güncelliyor. Bu kapsamda çocuk kullanıcılar, nişan dürbünü, tabanca kılıfı, tüfek kayışları gibi silah aksesuarlarına ait reklamları görmeyecek.

Facebook, küçük yaştaki kullanıcıların bu tür reklamları görmesinin engellenmesi kararını, düzenli olarak gözden geçirilen politikalar kapsamında aldığını bildirdi. Teknoloji sitesi The Verge ise, Facebook'un bu kararı almasındaki sebeplerden birisinin, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen okul saldırıları olduğunu yazdı. Facebook'un hali hazırdaki politikasında silah, cephane ve patlayıcı satışına yönelik kısıtlamaları bulunuyor.

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