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Evlenme Hayalleri Kurduğu, Avukat Sandığı Kişi , Dolandırıcı Çıktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenlik yapan Arzu Y., kendisini 'Avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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Evlenme Hayalleri Kurduğu, Avukat Sandığı Kişi , Dolandırıcı Çıktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenlik yapan Arzu Y., kendisini 'Avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:48
Evlenme Hayalleri Kurduğu, Avukat Sandığı Kişi , Dolandırıcı Çıktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenlik yapan Arzu Y., kendisini 'Avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'dan Suruç'taki Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okuluna 2 sene önce ataması gerçekleşen Arzu Y. , bir arkadaş grubunda tanıştığı ve kendisini 'avukat' olarak tanıtan Ömer A. ile görüşmeye başladı. Kısa süre sonra ikili arasında gönül ilişkisi başladı. 

Savcılığa giderek şikayette bulunan talihsiz genç kız, Evlilik hayali kurarak ailesi ile de tanıştırdığı sahte avukatın kendisinden 'Kazançlı bir yatırım için para' istediğini söyledi. Arzu Y., söz konusu şahıs için bankadan kredi çektiğini, biriktirdiği paraları da teslim ettiğini , şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.. 

Arzu Y. "Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca ve gerçeği anlayınca savcılığa başvurarak şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Bir öğretmen olduğum için çocuklara verimli olmaya çalışıyorum. Bunun için psikolojik destek alıyorum." ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 06.05.2018 17:50
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