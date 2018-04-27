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Evlenecek Kız Bulamayan Simitçinin Tezgahını Gören Gülümsüyor

Simir arabasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazısı asan konuşma engelli simitçi görenleri şaşırtıyor.

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Evlenecek Kız Bulamayan Simitçinin Tezgahını Gören Gülümsüyor

Simir arabasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazısı asan konuşma engelli simitçi görenleri şaşırtıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 10:44
Evlenecek Kız Bulamayan Simitçinin Tezgahını Gören Gülümsüyor

Simir arabasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazısı asan konuşma engelli simitçi görenleri şaşırtıyor.  Adıyaman'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan konuşma engelli Hasan Arslan, kendisine eş bulamayınca simit aracının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazılı kağıtlar yapıştırdı. Daha önce hiç evlenmeyen 35 yaşındaki Aslan, asilesiyle istemeye gittiği kızlardan olumsuz cevap alınca evlenmek için simit aranasının üzerine 'Bu adam evlenecek kız arıyor' yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Hasan Aslan'ın çevresindekiler evi ve işi olduğunu belirtiyor, fakat kısmet konusunda sıkıntıları olduğunu söylüyor. Aslan'ın tezgahını gören vatandaşlarsa, "Saf ve temiz bir insan olduğu oldukça belli. Yalnız konuşma engelinden dolayı kendini pek ifade edemiyor. İnşallah kendisine güzel hayırlı bir kısmet bulur ve bir yuva kurar. Biz ilk yazıyı görünce şaka olduğunu sandık ama sonradan gerçekten kız aradığını da öğrenince çok şaşırdık" dedi.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
Evlenecek Kız Bulamayan Simitçi
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