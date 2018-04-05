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ESOGÜ'deki Katliamda Saldırganın Hedefi Olan İsimden Son Dakika Açıklaması

Osmangazi Üniversitesinde bugün silahlı saldırı şoku yaşanmıştı. Yaşanan olayda 4 kişi silahla öldürüldü. Alınan son bilgilere göre saldırganın hedefindeki ismin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu öğrenildi. Yücel ise bir son dakika açıklaması yaptı.

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ESOGÜ'deki Katliamda Saldırganın Hedefi Olan İsimden Son Dakika Açıklaması

Osmangazi Üniversitesinde bugün silahlı saldırı şoku yaşanmıştı. Yaşanan olayda 4 kişi silahla öldürüldü. Alınan son bilgilere göre saldırganın hedefindeki ismin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu öğrenildi. Yücel ise bir son dakika açıklaması yaptı.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:16
ESOGÜ'deki Katliamda Saldırganın Hedefi Olan İsimden Son Dakika Açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 'nde bugün korkunç bir saldırı gerçekleşti. 4 kişinin öldürüldüğü saldırı ile ilgili son dakika açıklamaları geldi.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'a saldırdı ve onları silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre saldırganın hedefindeki kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu öğrenildi. Cemil Yücel ise sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı. Yücelk paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar ben iyiyim saldırgan Volan Bayer isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı."

YÖK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaşanan katliam ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun"

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