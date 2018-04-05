Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eskişehir'deki Saldırının Perde Arkasını Vali Açıkladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bugün korkunç bir olay meydana geldi. 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olayın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Eskişehir'deki Saldırının Perde Arkasını Vali Açıkladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bugün korkunç bir olay meydana geldi. 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olayın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, önemli açıklamalarda bulundu.

05 Nisan 2018 Perşembe 19:54
Eskişehir'deki Saldırının Perde Arkasını Vali Açıkladı

Üniversite kampüsünde yaşanan korkunç olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından olayın meydana geldiği Üniversitenin Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesini anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktararak açıklamasına başlayan Vali Çakacak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı. İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş.

Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor. Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor.

Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEskişehirEskişehir Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulunda 34 Kanun Onaylandı ve Yasalaştı-İşte O Kanunlar
TBMM Genel Kurulunda 34 Kanun Onaylandı ve Yasalaştı-İşte O Kanunlar
Başbakan'dan Mehmet Şimşek, Hastane Yangını ve Eskişehir Saldırısı Açıklaması
Başbakan'dan Mehmet Şimşek, Hastane Yangını ve Eskişehir Saldırısı Açıklaması
ESOGÜ'deki Katliamda Saldırganın Hedefi Olan İsimden Son Dakika Açıklaması
ESOGÜ'deki Katliamda Saldırganın Hedefi Olan İsimden Son Dakika Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim