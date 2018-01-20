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Eskişehir'deki Feci Kaza Sonrası Valilikten İlk Açıklama

Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan tur otobüsü Eskişehir'de bir ağaca çarptı. Yaşanan feci kaza sonrası Valilikten ilk açıklama geldi.

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Eskişehir'deki Feci Kaza Sonrası Valilikten İlk Açıklama

Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan tur otobüsü Eskişehir'de bir ağaca çarptı. Yaşanan feci kaza sonrası Valilikten ilk açıklama geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
Eskişehir'deki Feci Kaza Sonrası Valilikten İlk Açıklama

Eskişehir'de bugün feci bir kaza meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan tur otobüsü ağaca çarptı. Yaşanan fci kaza sonrası Vali'dne ilk açıklama geldi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yaşanan feci kaza sonrası bölgeye gitti ve kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali ve Emniyet Müdürü daha sonra kazada yaralıları hastanede ziyaret etti.

Vali Çakacak, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sabaha karşı Eskişehir'de üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Eskişehir-Bozüyük karayolunda bir tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:

"Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın durumları ağır değil. Müdahalesi devam eden, kırıkları olanlar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol boş, 3 şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebebini araştırıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şoförler gözaltına alındı."

11 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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