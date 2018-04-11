Eskişehir'de Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre Muhammed Koyuncu yönetimindeki 06 plakalı otomobil, Sivrihisar- Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Koyuncu ile otomobilde bulunan 37 yaşındaki Elif Yıldız ve 26 yaşındaki Fatma Soncu yaralandılar. Elif Yıldız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansa alındı fakat burada tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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