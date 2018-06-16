Eskişehir'de Korkunç Kaza! 3 Ölü , 2 Yaralı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda aynı aileden 3 kişi hayatını kayberderken, 2 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Durmuş Karaca idaresindeki otomobil, Mahmudiye Çifteler karayolunun 5. kilometresinde refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Sürücüyle aynı araçtaki 45 yaşındaki Gülsüm ile 18 yaşındaki Meryem Karaca olay yerinde feci şekilde can verdi.
Kazada yaralanan 15 yaşındaki Safiye Nur ve Ceylin Berna Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceylin Berna Karaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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