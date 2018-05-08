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Eskişehir'de Dehşete Düşüren Olay! Önce Cinayet, Sonra İntihar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bugün meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı...

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Eskişehir'de Dehşete Düşüren Olay! Önce Cinayet, Sonra İntihar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bugün meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı...

08 Mayıs 2018 Salı 18:14
Eskişehir'de Dehşete Düşüren Olay! Önce Cinayet, Sonra İntihar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kişi, otomobilde tartıştığı kadını silahla katlettikten sonra kendi yaşamına son verdi.  Ankara'dan Eskişehir istikametine doğru otomobiliyle seyir halinde olan Hayati G. ile araçtaki Derya K. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine 10 kilometre kala otomobili durduran Hayati G. isimli şahıs tabancayla önce yanındaki kadına sonra kendisine ateş etti. Otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Ekipler, Derya K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralı durumdaki Hayati G. hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahelelere rağmen Hayati G.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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EskişehirEskişehir Korkunç Olay
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