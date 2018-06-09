Eskişehir'de 4 Erkekle Yakalanan Kadının Sözleri Şaşırttı

Eskişirde feci bir olay meydana geldi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik, mahallelerde devam eden çalışma ve inceleme sonucunda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 2'si kadın 3 kişi polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Şüpheli bir kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler yağdırdı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 3'ü uyuşturucu satıcısı olmak üzere 3'ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2'si kadın 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Narkotik ekipleri nezaretinde getirilen şahıslardan bir şüpheli kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretlerle birlikte, "Sen de iyi çek tamam mı! Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek. Satmadık bunu satmadık. Git Kuyubaşı'nda çok satıyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca adliye sevk edilen şüpheli kadınların yakını olduğu iddia edilen bir kadın da, "Garı sattık garı" diye bağırarak basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

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