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Eski Vali ve Milletvekili Ali Haydar Öner Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi eski Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner , kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

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Eski Vali ve Milletvekili Ali Haydar Öner Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi eski Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner , kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

08 Nisan 2018 Pazar 14:02
Eski Vali ve Milletvekili Ali Haydar Öner Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti.

CHP'li Ali Haydar Öner bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Öner CHP'den 24. Dönem Isparta milletvekili seçilmişti. Kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Öner için milletvekilleri, bürokratlar ve devlet erkanı baş sağlığı diledi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümü'nden 1972 yılında mezun oldu.İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Kadro Şubesi'nde ve Genel Kurmay Hava Savunma Harekat Merkezi (ADOC)'nde çalıştı. Tomarza, Orhaneli, Gercüş, Karasu, Germencik, Erbaa, Espiye, Tirebolu ve Bor Kaymakamlıkları, Bayburt, Giresun, Çankırı, Isparta Valiliği yaptı. 15 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Kırklareli valiliğine atanmıştır 10 Mart 2011 tarihi itibarıyla da CHP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiştir. XXIV. Dönem Isparta milletvekilidir. Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu ve Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği görevinde bulunmuştur.

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