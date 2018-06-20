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Eski Sevgilisinin Çalıştığı İş Yerini Basıp, Dehşet Saçtı

Oktay Ş. ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. arasında telefonda tartışma yaşandı.

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Eski Sevgilisinin Çalıştığı İş Yerini Basıp, Dehşet Saçtı

Oktay Ş. ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. arasında telefonda tartışma yaşandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:21
Eski Sevgilisinin Çalıştığı İş Yerini Basıp, Dehşet Saçtı

Oktay Ş. ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra Oktay Ş.  aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü. Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçarak canlarını kurtarırken, araçtan inen saldırgan, bu sefer beyzbol sopasıyla iş yeerinin camlarını kurdu.

Daha sonra silahını çıkaran şahıs eski sevgilisinin bulunduğu alana kurşun yağdırdı.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Ayrıldığı sevgilisinin iş yerini basan Oktay Ş, önce iş yeri önündeki masaların üzerine arabasını sürdü, daha sonra beyzbol sopasıyla camları kırıp, dükkana rastgele ateş açtı. İş yeri personeli ve bazı müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs burada "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Oktay Ş'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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