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Eski Milli Savunma Bakanı Bıçaklandı!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın bıçaklandığı, durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

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Eski Milli Savunma Bakanı Bıçaklandı!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın bıçaklandığı, durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:38
Eski Milli Savunma Bakanı Bıçaklandı!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan , Sirkeci'de Boğazından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan Yüksek Karababa Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Vuralhan ile Karababa arasında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa'nın bıçak çıkartarak Vuralhan'ı boğazından yaraladığı belirtildi. Karababa Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken , Vuralhan'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu bildirildi.

KAYNAK: HABER7

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Son Güncelleme: 18.04.2018 16:40
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Pınar 2 saat önce

Jandarma uzman erbaş alımı için bayan alınıyor mu

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Kadın 1 saat önce

Hayır olmaz sanırım askeriyede kadın astsubay rütbesinden başlıyor uzman kadın yok bnce

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