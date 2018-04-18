Eski Milli Savunma Bakanı Bıçaklandı!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan , Sirkeci'de Boğazından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan Yüksek Karababa Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Vuralhan ile Karababa arasında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa'nın bıçak çıkartarak Vuralhan'ı boğazından yaraladığı belirtildi. Karababa Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken , Vuralhan'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu bildirildi.

KAYNAK: HABER7