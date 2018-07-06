Eski Mankenden Skandal Çocuğa Cinsel İstismar Açıklaması

Türkiye'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tecavüz, istismar, baskı ve cinayet olayları artış gösterirken, STK'lar, gazeteciler, kadınlar, eğitimciler ve bir çok siyasetçi cinsiyetçi bakış açılarıyla mücadele için canını dişine takmışken, eski manken olduğu belirtilen Ebru Şancı isimli internet ünlüsü, çocuk istismarcılarının ameliyatla kadına dönüştürülmesi ve genelevlerde çalıştırılmasını önerdi. Kadınlara yönelik yaptığı bu paylaşım binlerce tepki alan Şancı, "Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz…. Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var. Sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler!! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kadınlığı aşağıladığı gerekçesiyle binlerce kişinin tepkisini alan eski mankenin özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.

Eski manken olduğu belirtilen kadın, bir futbolcuyla evlendikten sonra gözlerden uzak yaşadığını belirtmiş fakat sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı skandal paylaşımlarla sürekli göz önünde kalmayı başarmış durumda.