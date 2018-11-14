Eski İstihbaratçı : Yeşil Yaşıyor

Eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını iddia etti. Yeşil'in yaşadığını yineleyen Pekin bu söylemleri nedeniyle Musa Anter cinayeti ile ilgili görülen dava kapsamında ifade verdi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını iddia eden Pekin, Binbaşı Cem Ersever'in de 'Yeşil' tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, gazeteci Musa Anter'in öldürülmesi ve Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin görülen davada tanık olarak ifade verdi.

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını öne süren eski istihbaratçı İsmail Hakkı Pekin, "Televizyon programında kendisinin hasta olduğuyla ilgili söylediğim sözler doğrudur. Kanser hastası olduğu yönünde bilgiler aldım, fakat tedavisinin nerede devam etttiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Korgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, nisan ayında bir televizyon programında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı yönündeki sözleri sebbiyle Musa Anter cinayeti ve JİTEM ana davasında ifade vermeye çağrılmıştı. 18 sanığın yargılandığı davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Serdar Ekingen, gazeteci Abdurrahman Şimşek ve İsmail Hakkın Pekin tanık olarak dinlendi ve ifade verdi.

'YEŞİL'İN YÜZÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR'

Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını ve kanser hastası olduğunu mahkemede tekrarlayan Pekin şunları söyledi:

"Mesleğim gereği geniş çevresi olan bir kimseyim, herkesle iltisakım mümküdü. Aldığım bilgiler neticesinde Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı kanaatine vardım fakat şu an nerede yaşıyor, hayatını nerede sürdürüyor bilmiyorum. Televizyon programında kendisinin hasta olduğuyla ilgili söylediğim sözler doğrudur. Kanser hastası olduğu yönünde bilgiler aldım, fakat tedavisinin nerede, hangi ülkede devam ettiğini bilmiyorum. Kendisi değişik kimlik kullanıyor olabilir ve hatta yüzü değiştirilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Avukatlar tarafından , "Bu bilgileri kimden yada kimlerden aldınız. Mahmut Yıldırım'a tanık koruma prosedürü uygulandı mı? Bilginiz var mı?" şeklindeki sorulara eski istihbaratçı İsmail Hakkı Pekin, "Yaptığım görev gereği isim açıklamak durumunda değilim.Ben istihbaratçıyım, kaynağımı açıklamam. Fakat bu bilgileri ben emekli olduktan sonra çevremdeki insanlardan edindim. Somut bir bilgi değil. Tanık koruma prosedürü uygulandı mı bilmiyorum" cevabını verdi.

1993 yılında öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever'i de Mahmut Yıldırım'ın öldürdüğünü söyleyen eski istihbaratçı İsmail Hakkı Pekin, "Bu bilgi de tamamen kendi arkadaş ortamımda yapılan konuşmalardan edindiğim kanaate dayalı bir bilgidir" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL'İ İLK VE SON OLARAK 1995 YILINDA GÖRDÜM'

Mahmut Yıldırım'ı 1995 yılında 5. Hudut Alay Komutanlığı yaptığı dönemde gördüğünü aktaran İsmail Hakkı Pekin, "Adını hatırlamadığım o dönem Iğdır Jandarma Alay Komutanı olan Nacak Albay, Mahmut Yıldırım'la benim yanıma geldi. Nacak Albay, bu kişinin terörle mücadelede kullanılabileceğini bana söyledi. Fakat ben bu teklifi kabul etmedim. Para karşılığı iş yapan biri olduğunu anladım. Tehlikeli bir adam olduğunu değerlendirdim. O tarihten sonra bir daha görmedim" şeklinde konuştu.

Tanık ifadelerinden sonra avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mahmut Yıldırım hakkında kırmızı bülten uygulaması hakkındaki kararın devam ettirilmesine, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'e müzekkere yazılarak, dosyaya giren MİT raporlarında Mahmut Yıldırım'ın halen yaşadığı yönünde bilgileri olduğu anlamına gelecek ifadeler geçen MİT görevlilerinin saptanarak dosyaya tanık olarak dinlenilmesi için kimlik ve adres bilgilerinin istenilmesine karar verdi.

Ayrıca Yıldırım'ın tanık koruma kanunundan yararlanıp yararlanmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasına, kanser hastası olduğu söylenen Mahmut Yıldırım'ın SGK nezdinde tedavi görüp görmediğinin araştırılarak mahkemeye bilgi verilmesi üzere SGK'ya yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kaynaklar; Sputnik

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