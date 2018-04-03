Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP il Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 4 şehirde edüzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Siirt İl Başkanı Necibe İlhan ve 12 kişi gözaltına alınırken, Firari Konca'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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