Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı

HDP'nin Eski Siirt Milletvekili ve İl Başkanı hakkında bölücü terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

banner396

Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı

HDP'nin Eski Siirt Milletvekili ve İl Başkanı hakkında bölücü terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

03 Nisan 2018 Salı 15:39
Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP il Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 4 şehirde edüzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Siirt İl Başkanı Necibe İlhan ve 12 kişi gözaltına alınırken, Firari Konca'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika Gelişmeleri, Kamu ve Özel Sektör iş fırsatları ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Eski HdpEski Hdp Siirt Milletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: Şehit ve Yaralılar Var !
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: Şehit ve Yaralılar Var !
Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti
Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti
Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı
Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim