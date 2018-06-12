Eski Devlet Bakanı Hayatını Kaybetti

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği öğrenilen eski Devlet Bakanı Şerif Ercan için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenleneceği bildirildi.
Ercan'ın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Cebeci Asri Mezarlık camisinde kılınacak ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazsı sonrası Asri Mezarlığa defnedilecek.
Edirne'de 1938 yılında dünyaya gelen Şerif Ercan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu. 49. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan Ercan, 19. Dönem Edirne Milletvekiliydi.
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