Eski Başbakan Yılmaz'ın Oğlunun Ölümünden Sonra Yaptığı Konuşma

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlunun hayatını kaybetmesinden sonra kendisini ziyarete gelen yakınlarına yaptığı konuşma herkese duygu dolu anlar yaşattı. Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yılmaz geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamına son vermişti. Mesut Yılmaz ailesini yalnız bırakmayan çok sayıda dostu, aileye taziye dileklerini iletirken, Mesut Yılmaz'ın taziyelerden birinde yaptığı konuşma dinleyenleri duygulandırdı. Mesut Yılmaz'ın konuşmasına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Mesut Yılmaz ,"Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun." dedi.

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