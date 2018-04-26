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Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'

Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Eski Başbakan Davutoğlu ne söyledi, Davutoğlu'nun konuşmasının tamamı.

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Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'

Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Eski Başbakan Davutoğlu ne söyledi, Davutoğlu'nun konuşmasının tamamı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:15
Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'

Ahmet Davutoğlu : "Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine çeşitli spekülasyonlar üretildi. Benim için insani ahlak devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığım Cumhurbaşkanı benimle görüşme talebinde bulunduğunda bunu yerine getiririm, bunu bir devlet nezaketi olarak görürüm. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Başbakanları, devlet görevi üstlenenler bir araya gelir konuşuruz. T

AK PARTİ GÖNÜLLÜLERİNE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

üm enerjimi kuruluşumdan bu yana AK Parti hareketi, 5 genel seçiminden 2'sinin benim başkanlığımda gerçekleşmiş olmasından hareketle, hizmet vermiş , AK Parti gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Son teşkilat değişikliklerinde görevi bırakanlara da alanlara da teşekkür ediyorum.

AK PARTİ DIŞINDA HERHANGİ BİR SİYASİ HAREKETTE BULUNAMM

AK Parti'nin 2. Genel Başkanı , 3. Başbakanıyken AK Parti dışında herhangi bir siyasi harekette bulunmam. Böyle bir şey yapacak olursam AK Parti ile yaparım. AK Partinin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti'nin adayı Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim de adayımdır. Kendi siyasi geleceğim konusundaysa Başbakanlığı bir hafta içerisinde bırakmış olan bir siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz. Benim şu veya bu kararı alacağımı düşünenler hep yanılmışlardır. Bana teklif edilecek makam geldiğim makamdan daha iyi olamaz, böyle bir teklifde yok. "

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASININ TAMAMI

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.04.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
Eski BaşbakanBaşbakan
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