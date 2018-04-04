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Eski Bakanın Oğlu Rezidansta Ölü Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın 38 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidansta ölü bulundu.

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Eski Bakanın Oğlu Rezidansta Ölü Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın 38 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidansta ölü bulundu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:23
Eski Bakanın Oğlu Rezidansta Ölü Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın 38 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidansta ölü bulundu.

KKTC Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak intihar etti. 2015 yılından bu yana Şişli İnönü Mahallesi Elmadağ Caddesindeki bir rezidansta Öztoprak, bir internet firmasının yöneticiliğini yapıyordu. Öztoprak'tan 3 gündür haber alamayan komşusu Canan Özdemir ve arkadaşları rezidans yönetimine durumu bildirdi. Site yönetiminin çağırdığı çilingirle eve girildiğinde korkunç manzarayla karşılaşıldı. Güvenlik görevlileri yatak odasında 33 yaşındaki Öztoprak'ı kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Çetin Öztoprak'ın intihar etmiş olabileceğini belirtti. Öztoprak'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, eski KKTC MEB Bakanı'nın oğlunun cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 13:01
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