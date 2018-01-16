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Eşiyle Ortağını Yatakta Yakalamış! Korkunç Olayda Yeni Gelişmeler!

Bodrum'da geçen 6 ocak'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club'in işletmecisi 46 yaşındaki Ali özdemir'in aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

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Eşiyle Ortağını Yatakta Yakalamış! Korkunç Olayda Yeni Gelişmeler!

Bodrum'da geçen 6 ocak'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club'in işletmecisi 46 yaşındaki Ali özdemir'in aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

16 Ocak 2018 Salı 15:48
Eşiyle Ortağını Yatakta Yakalamış! Korkunç Olayda Yeni Gelişmeler!

Eşiyle Ortağını Yatakta Yakalamış! Korkunç Olayda Yeni Gelişmeler!

Bodrum'da geçen 6 ocak'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club'in işletmecisi 46 yaşındaki Ali özdemir'in aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısı 40 yaşındaki Mustafa Ö'nün Özdemir ile eşi Tuğba Ö'yü yatakta gördüğü, namusunu temizlemek için cinayet işlediğini söylediği bildirildi. Cinayete ilişkin gözaltına sayısıysa 10'a yükseldi. Bu arada Ali Özdemir'in Facebook üzerinden Tuğba Ö ile birlikte çektirdikleri fotoğrafların altına " İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun, çoluğunla çocuğunla. Doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun" şeklinde şeyler yazdığı ortaya çıktı.

Bu arada Özdemir cinayetinde gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Cinayet zanlısı Mustafa Ö'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba, kayınpederi A.S., eşinin kız kardeşi K.S. ile eşinin annesi de gözaltında bulunuyor. Ayrıca Mustafa Ö'nün evinde çalışan iki hizmetli ile iki arkadaşı da ifade için çağrıldı. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin ardından cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Mustafa Ö. ile 2006 yılında evlenen Tuğba Ö'nün yaklaşık 3 senedir Ali Özdemir ile aralarında ilişki olduğu iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde eşiyle Ali Özdemir'i yatakta uygunsuz şekilde yakaladığnı söyleyen Mustafa Ö, bu durumu kaldıramadığını o yüzden cinayet işlediğini söyledi.

KAYNAK: MİLLİYET

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Son Güncelleme: 16.01.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
MuğlaKorkunç Olay
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