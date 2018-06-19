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Eşini Öldürdüğü Bıçağı 15 Defa Kendine Sapladı

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak katleden şahıs, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.  Olay dün Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti'nde yaşandı.

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Eşini Öldürdüğü Bıçağı 15 Defa Kendine Sapladı

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak katleden şahıs, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.  Olay dün Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti'nde yaşandı.

19 Haziran 2018 Salı 16:20
Eşini Öldürdüğü Bıçağı 15 Defa Kendine Sapladı

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak katleden şahıs, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.  Olay dün Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti'nde yaşandı.

Aysel Aruk, yanına birkaç eşya aldıktan sonra evinden ayrıldı. Kısa bir süre sokakta yürüyen kadın , arkasından gelen boşanma aşamasındaki eşi Şaban Aruk ile tartışmaya başladı. Aruk önce eşini darp etti daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla talihsiz kadını katletti. Defalarca eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra 20 metre kadar yürüyen Şaban Aruk , eşini öldürdüğü bıçağı bu sefer kendisine saplamaya başladı.

15 defa kendini bıçaklayan Aruk olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, fakat burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 7 çocuk sahibi olduğu, Şaban Aruk'un daha önce uyuşturucu madde alarak eşini ve çocuklarını darp ettiği öne sürüldü. 

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CinayetDiyarbakırDiyarbakır Korkunç Olay
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