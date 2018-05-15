Eşini Boğazından Bıçaklayarak Öldüren Kocadan Akıl Almaz Savunma! Bakın Neden Öldürmüş!

Boşanmak üzere olduğu 24 senelik eşi Leyla Karal'ı Şubat 2018'de Şişli'de sokak ortasında boğazını keserek katlettiği gerekçesiyle yargılanan Ali Karal'dan akıllara durgunluk veren bir savunma geldi. Katil Koca, boşanma aşamasındaki eşinin kendisine küfür ettiğini, bu yüzden kendisin kaybettiğini taşıdığı bıçağı rastgele sallarken yanlışlıkla boğazına sapladığını söyledi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet ile tutuklu yargılanan Karal ile öldürülen Leyla Karal'ın anne ve babası katıldı. Ali Karal , mahkemedeki ifadesinde, "26 yıldır hiç görüşmediği teyzesi bize misafir olarak geldi. Gece çalıştığım için akşam 17:00’ye kadar evde kalıyordum. Eşim çalıştığı için evde teyzesiyle yalnız kalmak istemedim. Bu konuyu kendisine birkaç kez söyledim. Ancak kabul etmedi. Bundan dolayı tartıştık. Beni evden attı. Boşanma konusunda anlaştığımız halde benim çalıştığım spor salonuna gelip hakaretler ediyordu. Şişli de evimiz vardı o evi kendisine vermem konusunda baskı yapıyordu. Eşimin çalıştığı şirkette ek iş olarak hafta sonları temizlik yapmaktaydım. Hafta içi spor salonunda çalışıyordum. Şirkete giderken yolda bana küfür etmeye başladı. Ağır hakaretler etti. Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım" ifadelerini kullandı.

Ali Karal'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

KPSSCAFE - ANKARA