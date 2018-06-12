Eşi İşe Gidince Aynı Evde Kaldığı Baldızına Dehşeti Yaşattı

Eşi işe gittikten sonra aynı evde kaldığı baldızına tecavüz etti.

KKTC'nin Lefkoşa kentinde yaşamakta olan Türkmenistan uyruklu Aramurat O., eşi G.R. bakıcılık yaptığı eve gidince, birlikte kaldıkları baldızı 26 yaşındaki R.Y. ile tartışmaya başladı. Türkmenistan uyruklu kişi önce baldızını dövmeye başladı, ardından da ona tecavüz etti. Sabah olduğunda saldırgan enişte işe gidince, R.Y. polise gidip, tüm durumu anlattı ve ondan şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Aramurat O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra merkeze götürülen Aramurat O., Emniyetteki ifadesinde ’suçunu itiraf etti. Bunun üzerine saldırgan enişte, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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