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Esenler Belediye Başkanı'nın Aracı Kaza Yaptı

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı trafik kazası yaptı.

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Esenler Belediye Başkanı'nın Aracı Kaza Yaptı

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı trafik kazası yaptı.

08 Haziran 2018 Cuma 15:20
Esenler Belediye Başkanı'nın Aracı Kaza Yaptı

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı trafik kazası yaptı. Yol kenarındaki refüjlere çarpan araçta bulunan, Şoför ve koruma polisinin yaralandığı öğrenilirken, Göksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı tek yönlü kazaya karıştı. Kazada, makam aracındaki koruma polisi ve şoförün yaralandığı Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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EsenlerEsenler Belediye Başkanı
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