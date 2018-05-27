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Eşcinsel FETÖCÜ AİDS Testi Sırasında Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan ve eşincel olduğu belirtilen şahıs, AIDS testi yaptırmak için gittiği hastanede yakalandı.

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Eşcinsel FETÖCÜ AİDS Testi Sırasında Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan ve eşincel olduğu belirtilen şahıs, AIDS testi yaptırmak için gittiği hastanede yakalandı.

27 Mayıs 2018 Pazar 12:23
Eşcinsel FETÖCÜ AİDS Testi Sırasında Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan ve eşincel olduğu belirtilen şahıs, AIDS testi yaptırmak için gittiği hastanede yakalandı.

Şüphelinin ifadesinde, Isparta'nın Yenişarbademli ve Afyonkarahisar ilçeleriyle Antalya'da örgüt imamlığı yaptığını itiraf ettiği belirtildi. Fetullahçı terörist olduğu gerekçesiyle aranan ve eşcinsel olduğu belirtilen M.T. isimli şahıs AIDS testi için hastaneye gittiği sırada yakalandı. Telefonu incelemeye alınan şahsın örgütsel sohbetlerin yanı sıra bazı erkeklerle cinsel içerikli sohbet kurduğu , Afyonkarahisar'da günlük kiralanan evlerle bu kişilerle ilişkiye girdiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde 10 yıldır internet üzerinden tanıştığı bir çok erkekle cinsel ilişkiye girdiğini belirten şahıs, ayrıca FETÖ'nün il ve ilçe imamlığını yaptığını da söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetöcüAIDS
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