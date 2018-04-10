Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."

Esenyurt'ta kendisiyle iki ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İlknur Aktaş'ın ağılaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına yönelik açılan davaya devam edildi.

Esenyurtta eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sanık İlknur Aktaş, mahkemedeki ifadesinde birlikte yaşadığı eşinin ailesiyle ilgili sorunları anlattı. Aktaş, "Kayınpederim bana farklı şekilde davranıyordu. Farklı isimlerle hitap ediyordu. Bana 'Yeter' adı ile hitap ediyordu. Bunun sebebini eltimden sordum o da kayınbabamın eski sevdiği kadın olduğunu söyledi. Bu durumları kayınvalidem de biliyor ve görüyordu. Bu nedenle eşim ile sürekli aramızda tartışıyorduk. Ben de bu durumu aileme anlattım. Ailem bana eşim ile aramda halletmemi söyledi. Bu olaydan bir hafta kadar önce yine kayınpederimi odamda yarı çıplak gördüm. Bunu kayınvalidem de gördü. Bunun üzerine evden çıkıp eşimi aradım. Durumu anlattım eve gelmeyeceğimi söyledim. Ancak eşim beni ikna etti. Kendisi işteyken alt katta oturan eltilerimde kalmamı söyledi. Olay günü eşim saat 20.30-21.00'da sularında eve geldi. Eşime yemek verdim. Yemeğini yedi. Eşim ile aynı mesele nedeniyle ayrı eve çıkmadığımız için yine tartıştık. Bu esnada ben balkondaydım. Kayınvalidem de mutfakta yanımıza geldi. Bana beddua etmesi üzerinde ben de kendisine hakaret ettim. Eşim de bu esnada yatak odasındaydı. Ben kayınvalideme hakaret edince eşim de bana tokat attı. Ben sinirle yatak odasında bulunan bir çerçeveyi aldım kırdım. Kendi bileğimi kesecektim. Ancak eşim bileğimi tuttu. Buna engel oldu. Ben de mutfağa gidip bıçak aldım. Bu bıçakla bileğimi kesip intihar edecektim. Bu esnada eşim arkamdaymış. Bıçağı alıp bileğime getirmem ile birlikte eşim beni kendisine doğru çekti. Ben de arkamı döndüm. Bıçak sağ elimde idi. Eşim beni çevirince sağ elimdeki bıçak eşimin göğsüne saplandı. Sağ tarafına mı sol tarafına mı saplandığını hatırlamıyorum. Eşim benim üzerime düştü. Hava alması için balkona doğru gittim. Eşim yere düştü. Ben 4 kez ambulansı aradım. Ancak ulaşamadım. Sanırım telefonda bir sorun vardı. Kayınvalidem ve kayınbiraderim 10 dakika sonra birlikte yukarı geldi. Daha sonra eşim ile birlikte hastaneye gittim. Eşimin üzerindeki tişörtü kayınbiraderim çıkardı. Ben de elimin üzerine havlu koyup kanamayı durdurmaya çalıştım. Kayınpederimin davranışları, sözlü ve fiziksel tacizleri ile kayınvalidemin davranışları 2 ay içinde benim psikolojimi bozmuştu. Eşim bu davranımlardan haberdardı. 'Ayrı eve çıkacağız' diyerek beni telkin etmeye çalışıyordu" dedi.

Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ın tutukluluk haline devam kararı verdi.

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