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Erzurum'da Ayı Dehşeti! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Erzurum'un Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesine giden 40 yaşındaki Yunus Tosunoğlu, burada ayı saldırısına uğradı.

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Erzurum'da Ayı Dehşeti! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Erzurum'un Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesine giden 40 yaşındaki Yunus Tosunoğlu, burada ayı saldırısına uğradı.

21 Haziran 2018 Perşembe 17:07
Erzurum'da Ayı Dehşeti! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi

Erzurum'un Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesine giden 40 yaşındaki Yunus Tosunoğlu, burada ayı saldırısına uğradı.

Kayalıklardan düştüğü belirtilen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Tosun'un cansız bedeni helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 17:50
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