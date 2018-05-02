Erzurum Pasinler'de Muhtar Dehşeti! Ölü ve Yaralılar Var

Elde edilen bilgilere göre, Doğru ve Düzgün aileleri arasında sınır meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgada Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru'nun tabancasından çıkarn kurşunlar, İrfan Düzgün, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün'e isabet etti.

İrfan Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün'i olay yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Olayla ilgili zanlı Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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