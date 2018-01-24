Erzurum'da 3 Otomobil Çığ Altında Kaldı

Erzurum'da korku dolu anlar. Belediye ekipleri, çığ altında kalan otomobilleri yoğun çalışmalarla çıkarmayı başardı. Bölgede yaşanan kısa süreli panik, ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasıyla birlikte yerini rahatlamaya bıraktı.

Erzurum-Bingöl Karayoluna çığ düştüğü bildiriliyor. 3 araç yolda çığ altında kaldı. Olayda ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Elde edilen son dakika bilgilerine göre, Erzurum- Bingöl karayolunun 76. kilometresi Çirişli mevkisinde araçların geçişi sırasında yola dağdan kopan çığ düştü.

Çığ altında kalan 3 otomobil belediye ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde çıkarıldı. Araç sürücülerinden ya da yolculardan hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yurt genelindeki yağışlı havanın 2-3 gün daha sürmesi bekleniyor. Bu arada İstanbul'daki bugün başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İstanbul bugün ve yarını kar yağışlı geçirecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek.

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